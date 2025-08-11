Лебедев: ВС РФ ударили по Сумам и Шостке для нарушения поставок техники ВСУ

Российские войска нанесли удары по объектам в городах Сумы и Шостка, чтобы нарушить поставки военной техники и боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Он подчеркнул, что данные населенные пункты являются ключевыми транспортными и логистическими узлами украинских войск на севере.

«Повторные удары по Сумам и Шостке <...> направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов», — отметил Лебедев.

Кроме того, прилеты были зафиксированы в Николаевской и Харьковской областях, рассказал координатор подполья. Он уточнил, что эти удары представляли собой попытку снизить боеспособность украинских формирований на Южном направлении и усложнить их подготовку к возможным контрнаступлениям.

«Здесь также фиксируются удары по опорным пунктам и скоплениям войск», — добавил Лебедев.

10 августа украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию военной администрации Сумской области. По информации журналистов, российские подразделения в ходе операции применили беспилотник.

Ранее в Сумской области ликвидировали штурмовую роту батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).