Российские войска освободили Яблоновку в ДНР

Минобороны: группировки войск «Центр» ВС РФ освободила село Яблоновка в ДНР
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки войск «Центр Вооруженных сил РФ освободили село Яблоновка в ДНР. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе боев потери ВСУ составили более 405-ти военнослужащих. Кроме того, российские силы уничтожили шесть боевых бронемашин, включая американский «MaxxPro» четыре автомобиля и «три орудия полевой артиллерии».

Кроме того, в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Красный Лиман, Новоэкономическое, Удачное и Родинское в ДНР российская армия ликвидировала несколько штурмовых и егерских бригад ВСУ.

Накануне бойцы группировки «Юг», продвигаясь вглубь обороны противника, освободили село Александро-Калиново в ДНР. Как уточнили в Минобороны, российские войска ликвидировали живую силу и технику пяти бригад ВСУ — механизированной, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой, а также двух бригад теробороны, бригады спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и батальона штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

В течение недели на этом направлении ВСУ потеряли более 1075-ти военнослужащих, танк и 13 боевых бронемашин, а также три станции РЭБ и шесть складов боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили два села на границе Днепропетровской области.

