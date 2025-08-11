На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска взяли здания шахты «Краснолиманская»

Кимаковский: ВС РФ взяли под контроль админздания шахты «Краснолиманская» в ДНР
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские штурмовики выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях шахты «Краснолиманская» в Донецкой народной республике. Об этом сообщил в интервью ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он уточнил, что сейчас украинские военные находятся в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии на этом участке для ВСУ полностью блокирован российскими силами.

20 июля Кимаковский сообщил, что российские военнослужащие вплотную подошли к шахте «Краснолиманская».

3 августа советник главы ДНР заявил, что украинские военные подорвали промышленную инфраструктуру шахты.

Шахта «Краснолиманская» расположена неподалеку от города Родинское. По состоянию на середину 2024 года шахта добывала от 80 тыс. до 100 тыс. тонн угля в месяц. Добытое сырье используют в металлургии.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО уничтожили более 30 украинских беспилотников за ночь.

