Российские военнослужащие вплотную подошли к шахте «Краснолиманская» — второму по величине угольному предприятию Украины. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«До главного административно-производственного комплекса предприятия менее километра», — сказал он.

Шахта «Краснолиманская» находится недалеко от города Родинское Красноармейского угольного бассейна. Ежегодная добыча угля там доходит до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используют в металлургии.

До этого Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были выбиты со своих позиций в населенном пункте Воскресенка на границе ДНР и Днепропетровской области.

14 июля Кимаковский сообщил, что в Днепропетровской области авиационный удар уничтожил мост, по которому украинские военные отступали с Южно-Донецкого направления.

Ранее американские журналисты рассказали о попадании ВСУ в огненный мешок под Константиновкой в ДНР.