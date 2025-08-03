В ДНР заявили, что ВСУ подорвали инфраструктуру второй по величине шахты республики

Украинские военные подорвали промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская», которая является вторым по величине угольным предприятием в ДНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Появилась информация, что вооруженные формирования Украины частично подорвали промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская» по аналогии с тем, как они поступили с шахтоуправлением «Покровское», — сказал Кимаковский

Шахта «Краснолиманская» расположена неподалеку от города Родинское. По состоянию на середину 2024 года шахта добывала от 80 тыс. до 100 тыс. тонн угля в месяц.

20 июля советник главы ДНР заявил, что российские военнослужащие вплотную подошли к шахте.

ТАСС тогда сообщал, что ВСУ стягивают на территорию шахты военную технику и личный состав. Там также находятся операторы беспилотных летательных аппаратов.

Ранее военный эксперт заявил о подготовке ВСУ к боям в Константиновке.