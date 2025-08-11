Стало известно, кто убил главу батальона «Арбат» в московском жилом комплексе

Смертник совершил подрыв главы батальона «Арбат» Армена Саркисяна в феврале 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Оперативный сотрудник ведомства рассказал, что с начала года спецслужбы Украины стали чаще использовать сценарий диверсий, при котором исполнителей устраняют вместе с мишенью.

«В качестве примера можно привести теракт в ЖК «Алые паруса» города Москвы, в городах Ставрополе и Луганске, в ходе которых погибли три гражданина Российской Федерации, действовавших под кураторством украинских спецслужб», — указал он.

Инцидент произошел утром 3 февраля в фойе первого этажа дома в московском жилом комплексе «Алые паруса». В результате взрыва травмы получили пять человек, в числе которых жильцы дома и консьерж. В результате не выжили два человека, в том числе основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Максим Денисов уточнял, что уголовное дело по факту случившегося переквалифицировали на теракт. По его словам, атака была заказана украинской стороной, а реализована через этнический криминалитет.

Денисов также отмечал, что один из фигурантов сразу после совершения преступления покинул территорию РФ. Он привлекается к ответственности заочно.

По данным источника РИА Новости, ущерб от взрыва в московском ЖК «Алые паруса» оценивается в 8 млн рублей.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на Транссибирской магистрали.