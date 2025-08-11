На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на Транссибирской магистрали

ФСБ задержала в Благовещенске мужчину за подготовку диверсии на Транссибе
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Благовещенска за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в УФСБ по Амурской области.

По данным ведомства, мужчина через мессенджер WhatsApp связался с представителем украинской террористической организации и согласился за вознаграждение поджечь релейный шкаф на одном из перегонов Транссиба.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Амурчанин может получить до 20 лет лишения свободы.

5 августа в Тульской области возбудили дело против двух 17-летних подростков, которые подозреваются в совершении диверсии. По данным следствия, 24 июля двое подростков подожгли релейный шкаф вблизи железнодорожной станции Алексин. Установлено, что молодые люди действовали по указанию третьих лиц, предположительно, украинских спецслужб.

До этого Архангельский областной суд признал 16-летнюю школьницу виновной в совершении диверсии и приговорил ее к шести годам воспитательной колонии. Школьница проникла на территорию электроподстанции в Архангельске, подожгла объекты, которые ей указал организатор преступления.

Ранее в Коми девушка подожгла мечеть по требованию мошенников.

