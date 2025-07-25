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В СК заявили об украинском следе в деле о подрыве главы батальона «Арбат»

СК: теракт в ЖК «‎Алые Паруса» заказала украинская сторона
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Максим Блинов/РИА Новости

Подрыв главы батальона «Арбат» Армена Саркисяна был заказан украинской стороной, а реализован через этнический криминалитет. Об этом рассказал руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Максим Денисов в интервью mk.ru.

Он отметил, что уголовное дело по факту случившегося переквалифицировали на теракт. Денисов также отметил, что один из фигурантов сразу после совершения преступления покинул территорию РФ. Он привлекается к ответственности заочно.

«В расследовании имеется значительный прогресс», — подчеркнул Денисов.

Утром 3 февраля в фойе первого этажа дома в московским жилом комплексе «Алые паруса» произошел взрыв. Травмы получили пять человек, в числе которых жильцы дома и консьерж. В результате не выжили два человека, в том числе основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. По данным Telegram-канала «112», второй человек привел в действие взрывное устройство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стал известен ущерб от взрыва в московском ЖК «Алые паруса».

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