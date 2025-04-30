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Стал известен ущерб от взрыва в московском ЖК «Алые паруса»

РИА Новости: ущерб от взрыва в ЖК «Алые паруса» оценивается в 8 млн рублей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ущерб от взрыва в московском ЖК «Алые паруса» оценивается в 8 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ущерб после взрыва составляет порядка 8 миллионов рублей», — поделился собеседник агентства.

3 февраля в фойе первого этажа жилого дома, расположенного на территории московского ЖК «Алые паруса», сработало взрывное устройство. В результате пострадали пять человек, включая консьержа.

В правоохранительных органах считают, что злоумышленники пытались устранить главу Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Мужчина серьезно пострадал и его спасти не удалось.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении и начал расследование. 22 февраля в Москве задержали двух человек, подозреваемых в совершении данного преступления.

В марте стало известно, что сотрудники профильных служб завели еще одно уголовное дело. Его возбудили по статье об организации нелегальной миграции.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о взрыве в московском ЖК «Алые паруса».

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