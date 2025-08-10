Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — рассказал он.

До этого в российском оборонном ведомстве заявили, что средства ПВО в период с 18:00 до 20:00 мск уничтожили над регионами России 14 украинских беспилотников. Отмечается, что девять дронов сбили над территорией Брянской области, еще три — над Калужской и по одному — над Орловской и Тульской областями.

10 августа Республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников ВСУ. Один из БПЛА упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать. По предварительной информации, украинская армия использовала польские разведывательные дроны FlyEye. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Черниговской области уничтожили два грузовика с дронами ВСУ для атак по России.