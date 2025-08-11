На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор сообщил о пострадавшей при атаке украинских БПЛА в Брянской области

Губернатор Богомаз: жительница Брянской области ранена при атаке дронов ВСУ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Жительница Брянской области пострадала в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«При отражении атаки, в результате падения сбитого БПЛА, к сожалению, ранения получила мирная жительница», — написал он.

По словам чиновника, женщину доставили в больницу, где она получила всю необходимую медицинскую помощь.

Также он заявил, что в жилом доме повреждено остекление.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщили в министерстве обороны России, вечером 10 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 27 украинских дронов над шестью регионами России. По информации военного ведомства, БПЛА самолетного типа атаковали Россию в период с 20:00 до 23:00. Дежурные средства ПВО сбили 11 дронов над Тульской областью, семь — над Брянской, пять — над Орловской, два — над Калужской и по одному — над территорией Московского региона и Рязанской области.

10 августа Республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников ВСУ. Один из БПЛА упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.

