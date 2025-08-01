Рабочие устанавливают противотанковые системы, известные как «зубы дракона», во время строительства новых оборонительных позиций недалеко от границы с Россией в Харьковской области

На Украине строят оборонительные рубежи в надежде остановить летнее наступление Вооруженных сил России, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ). Что не так с украинскими оборонительными работами и почему «зубы дракона» не помогут ВСУ, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Киев находится в самом разгаре своих самых амбициозных оборонительных работ на сегодняшний день, пишет WSJ в материале, основанном на беседе с командиром 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ.

По информации WSJ, «первая линия обороны строится передовыми войсками, в то время как команды, подобные 23-му полку, роют следующую линию обороны. Региональные гражданские администрации отвечают за третий рубеж обороны, охватывающий ключевые города и укрепляющий границы некоторых регионов. Каждый рубеж предназначен для того, чтобы остановить российские войска на их пути».

Как строят оборонительные рубежи

С одной стороны, все вроде по науке, но в то же время и не совсем так. На самом деле к фортификационному оборудованию привлекаются в мотострелковых (танковых) соединениях и частях до 70% личного состава, в зенитных, ракетных, специальных — до 50% личного состава.

Иными словами, первый и второй оборонительные рубежи оборудуются силами и средствами войск. Армейский оборонительный рубеж (в материале WSJ он назван третьим) оборудуют силами вторых эшелонов или резервов и инженерно-позиционных частей и подразделений.

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Заметим, в тексте WSJ инженерно-позиционный полк ВСУ привлечен для строительства второго оборонительного рубежа, хотя в целом мероприятия фортификационного оборудования местности должны проводиться силами исключительно войск. А вот инженерные части и подразделения (типа ипп) привлекаются только для решения наиболее сложных задач, а не оборудования оборонительных рубежей в целом.

Сооружение же третьего оборонительного рубежа на Украине уже отдано на откуп региональным гражданским администрациям. И без всякого преувеличения, это золотая жила для обогащения местных украинских властей.

Второй год подряд возведение фортификационных сооружений ВСУ сталкивается со срывом всех возможных сроков ввода в строй и арестами среди украинского руководства по подозрению в воровстве и коррупции.

Безусловно, для возведения оборонительных рубежей могут быть привлечены силы и средства гражданского сектора и местное население с народно-хозяйственной техникой. Но характер, последовательность и сроки фортификационного оборудования определяются только соответствующими командующими, а все работы должны осуществляться только под их непосредственным контролем.

Почему «зубы дракона» могут не помочь?

Даже по материалу WSJ заметно, что сил и средств ВСУ для сооружения оборонительных рубежей недостаточно. Силами войск на Украине возводится только первый оборонительный рубеж. О вторых эшелонах и резервах, которые должны сооружать второй и армейский рубежи, речи не идет. А ведь именно войска должны строить взводные и ротные опорные пункты, батальонные районы обороны с созданием в них систем траншей и ходов сообщения (разумеется, это должно осуществляться с учетом опыта, полученного в ходе военных действий).

По этим причинам оборона ВСУ даже на приоритетных направлениях имеет очаговый характер. И как пишет WSJ, из-за брешей в окопах некоторые солдаты уже сравнили оборонительные сооружения с линией Мажино, которую во время Второй мировой войны обошли немецкие войска.

В то же время на Украине хорошо помнят, как знаменитый контрнаступ лета 2023 года увяз в глубокоэшелонированной обороне российских войск и был практически с первых часов остановлен густыми минно-взрывными заграждениями. В Киеве планируют повторить то же самое, но теперь для ВС РФ. Вместе с тем недостаток сил и средств может в очередной раз сыграть злую шутку с Вооруженными силами Украины.

И в завершение некоторые детали. По информации WSJ, украинская оборонительная линия состоит из слоя «малозаметной колючей проволоки и тонких металлических спиралей», трех противотанковых рвов, «зубов дракона» и второго слоя колючей проволоки».

С точки зрения военной терминологии все перечисленное относится к системе инженерных заграждений. Малозаметная колючая проволока называется МЗП — малозаметными препятствиями, тонкие металлические спирали, по всей видимости, представляют собой спирали Бруно, «зубы дракона» в терминологии инженерных войск именуются надолбами.

Все упомянутое относится к так называемым невзрывным заграждениям, и они перечислены WSJ далеко не в полном объеме. Надо было упомянуть хотя бы о эскарпах, ежах и лесных завалах.

Удивительно, что командир 23-го ипп ВСУ в беседе с WSJ не сказал ни слова о минно-взрывных заграждениях, которые являются основой системы инженерных заграждений. А с другой стороны, он и так сказал немало: несмотря на то, что на Украине апофеоз фортификационного оборудования местности, сил и средств на полноценное сооружение оборонительных полос явно не хватает.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).