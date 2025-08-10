Пушилин: армия России продвигается в районе Полтавки и Русинова Яра в ДНР

Вооруженные силы (ВС) РФ продвигаются в районе Полтавки и Русинова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Константиновское направление. Здесь мы видим, что освобожден населенный пункт Яблоновка, также есть продвижение в районе Полтавки, Русинова Яра», — сказал он.

По словам Пушилина, российские войска демонстрируют успехи в районе Щербиновки. Несмотря на сложные бои, ВС РФ держат ситуацию под контролем, отметил он.

5 августа глава ДНР заявил, что российские войска серьезно нарушили логистику украинской армии в Красноармейске и Димитрове. По его словам, в Димитрове Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в такой ситуации, «когда сложно даже отступить уже, даже если есть большое желание».

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что оборона украинской стороны под Красноармейском оказалась на грани катастрофы. По его словам, подразделения ВС России продолжают активное наступление западнее Часова Яра и «продавили» противника в Николаевке в направлении улицы Чкалова, а также в районе железной дороги, которая идет в Краматорск.

Ранее Марочко заявил о приближении ВС РФ к Шандриголово в ДНР.