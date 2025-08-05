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Глава ДНР заявил о нарушении логистики ВСУ в Красноармейске и Димитрове

Пушилин: ВС РФ серьезно нарушили логистику ВСУ в Красноармейске и Димитрове
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade/AP

Российские войска серьезно нарушили логистику украинской армии в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Димитрове. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

3 августа Пушилин сообщил, что бои продолжаются на подступах к городу Родинское и селу Никаноровка на Красноармейском направлении.

По его словам, кольцо вокруг самого Красноармейска не сжимается, однако ВС РФ продвигаются к городу с нескольких направлений.

Он также заявил, что под контроль российских войск перешла трасса между Красноармейском и Константиновкой, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища.

Ранее военный эксперт заявил о подготовке ВСУ к боям в Константиновке.

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