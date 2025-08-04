На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военкор сообщил об агонии ВСУ на одном из участков фронта

Военкор Котенок: оборона ВСУ под Красноармейском оказалась в агонии
true
true
true
close
Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) оказалась на грани катастрофы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«Над Славянско-Краматорской группировкой противника постепенно начинают «сгущаться тучи». Особенно учитывая начало агонии группировки противника в районе Красноармейско-Димитровской агломерации», — написал журналист.

Военкор рассказал, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России продолжают активное наступление западнее Часова Яра и «продавили» противника в Николаевке в направлении улицы Чкалова, а также в районе железной дороги, которая идет в Краматорск. Кроме того, российские бойцы продвигаются с востока (Часов Яр — Дружковка) и юго-запада (Владимировка — Дружковка).

31 июля Минобороны России сообщило о взятии под контроль Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Как утверждает ТАСС, российские войска в ходе боев за населенный пункт уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю конфликта.

3 августа Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС РФ окружили Красноармейск (Покровск) с трех сторон. По данным журналистов, ситуация для ВСУ на этом направлении становится критической — украинские солдаты жалуются, что каждая поездка в город превращается в «игру в рулетку». Отмечается, что командование ВСУ не знает, как изменить ситуацию.

Ранее Сырский раскрыл новую тактику российских военных в зоне спецоперации.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами