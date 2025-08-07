На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Марочко заявил о приближении ВС РФ к Шандриголово в ДНР

Марочко: войска России приблизились к Шандриголово и начали боевые действия
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие, продвигаясь с направления Зеленой Долины, вышли вплотную к населенному пункту Шандриголово в Донецкой народной республике и начали боевые действия по его освобождению. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Он уточнил, что в результате продвижения вдоль автодороги от Зеленой Долины российские войска смогли приблизиться к Шандриголово и начали активные мероприятия по освобождению этого населенного пункта.

По словам эксперта, за последние сутки российские бойцы продвинулись на 300 метров севернее Шандриголово вдоль реки Нитриус.

На этой неделе Марочко сообщил, что российские войска, продвигаясь западнее Часова Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север, могут перерезать логистику, и тогда военнослужащие ВСУ «окажутся в огромнейшем котле».

Он отметил, что засевшие в Константиновке в ДНР украинские силы, скорее всего, готовятся к длительной обороне города. Однако, по мнению аналитика, это может «сыграть с ВСУ злую шутку».

Ранее российские военные ударили по военкомату ВСУ в ДНР.

СВО: последние новости
