ВС РФ «Искандером» уничтожили два грузовика с беспилотниками ВСУ

В Черниговской области уничтожены два грузовика с дронами ВСУ для атак по России

Российские войска ликвидировали в Черниговской области два грузовика с ударными беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Удар был нанесен при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Отмечается, что эти вражеские дроны использовались ВСУ для террористических атак по гражданским объектам России.

До этого сообщалось, что появилось видео удара при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по скоплению личного состава Вооруженных сил Украины в Черниговской области.

В «Ростехе» рассказали, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» позволяет комбинировать ракеты с различными боевыми частями и наносить мультифакторное поражение ВСУ. В госкорпорации подчеркнули, что «Искандер», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», для украинских войск является одним из самых опасных вооружений в зоне специальной военной операции, особенно для военных объектов, скрытых в тылу.

Ранее Путин объявил, что первый серийный «Орешник» поступил в войска.