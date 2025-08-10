Над регионами РФ уничтожили 14 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18:00 до 20:00 мск сбили над регионами России 14 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что 9 беспилотников сбили над территорией Брянской области, 3 — над территорией Калужской области и по одному дрону над территориями Орловской и Тульской областей.

До этого в Минобороны сообщили, что в период с 15:00 до 18:00 по московскому времени силы ПВО сбили над регионами РФ 15 украинских беспилотников. В публикации говорится, что 11 беспилотников сбили над территорией Брянской области, 10 дронов ликвидировали над Калужской областью, три БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, а также по одному беспилотнику уничтожили над Рязанской и Белгородской областями.

10 августа республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников ВСУ. Один из БПЛА упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать.

Ранее в ДНР уничтожили пункт управления дронами и узел связи ВСУ.