Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ на регион

Гладков: ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Головчино Грайворонского округа от детонации дрона машина уничтожена огнем», — рассказал он.

По словам Гладкова, в селе Дорогощь беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сдетонировал на территории предприятия, вследствие чего повреждены комбайн и грузовой автомобиль.

Из-за детонации дрона в селе Мокрая Орловка сгорел частный дом.

«Село Муром Шебекинского округа подверглось обстрелу. В результате прилетов снарядов повреждено остекление многоквартирного дома», — уточнил губернатор.

Также глава Белгородской области рассказал, что в поселке Уразово Валуйского округа один из дронов сдетонировал о дорожное полотно, вследствие чего вновь было посечено остекление храма иконы Божией Матери «Знамение».

В населенном пункте Задорожный Краснояружского района от удара дрона поврежден инфраструктурный объект связи.

Кроме того, удары ВСУ зафиксировали в городе Грайвороне, в селах Ивановская Лисица, Карабаново и Тишанка, в хуторе Леоновка, а также в поселке Красная Яруга.

До этого Гладков рассказал, что в селе Маломихайловка Шебекинского округа при выполнении служебных задач три бойца подразделения «Орлан» получили ранения в результате обстрела. Мужчин с баротравмами доставили в областную клиническую больницу, где им оказали необходимую помощь. В дальнейшем пострадавшие будут проходить лечение в амбулаторных условиях.

Ранее в Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадал ребенок.

