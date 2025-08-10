На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калужской области при уничтожении БПЛА взрывом выбило окна в жилой многоэтажке

Губернатор Шапша: силы ПВО сбили 10 беспилотников над Калужской областью
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Жуковском районе Калужской области при ликвидации БПЛА волной от взрыва повредило стекло балкона в жилой многоэтажке. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Он сообщил, что при детонации никто не пострадал. Власти помогут отремонтировать стекла. На место происшествия прибыла оперативная группа.

Чиновник добавил, что днем силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили 10 беспилотников над Людиновским, Кировским, Думиничским, Юхновским, Боровским, Ферзиковским районами.

До этого республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников ВСУ. Один из БПЛА упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать.

По предварительной информации, украинская армия использовала польские разведывательные дроны FlyEye. На фоне атаки в местном аэропорту вводили ограничения на взлет и посадку самолетов. Также начали поступать жалобы на перебои в работе мобильного интернета.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

