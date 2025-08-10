На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тульской области отразили атаку украинских беспилотников

Губернатор Миляев: средства ПВО сбили пять украинских дронов в Тульской области
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Тульской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — отметил глава российского субъекта.

Он добавил, что в Тульской области продолжает действовать угроза атаки дронов. Также губернатор призвал местных жителей незамедлительно сообщать в экстренные службы, если они обнаружили подозрительные предметы.

10 августа пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что системы ПВО в течение ночи уничтожили 121 украинский беспилотник над российской территорией. В Смоленской, Тверской и Орловской областях сбили по одному дрону. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Рязанской области, пять — в Ростовской области, шесть — в Тульской области, семь — в Калужской области, по восемь — в Ставропольском крае и Саратовской области, девять — в Воронежской области. В Белгородской области нейтрализовали 12 целей, в Брянской области — 13, в Крыму — 15, в Краснодарском крае — 29. Кроме того, над акваторией Азовского моря перехватили два летательных аппарата.

Ранее в Абхазии системы ПВО привели в состояние боевой готовности из-за угрозы атаки БПЛА на районы у границы РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами