В Тульской области отразили атаку украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Тульской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — отметил глава российского субъекта.

Он добавил, что в Тульской области продолжает действовать угроза атаки дронов. Также губернатор призвал местных жителей незамедлительно сообщать в экстренные службы, если они обнаружили подозрительные предметы.

10 августа пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что системы ПВО в течение ночи уничтожили 121 украинский беспилотник над российской территорией. В Смоленской, Тверской и Орловской областях сбили по одному дрону. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Рязанской области, пять — в Ростовской области, шесть — в Тульской области, семь — в Калужской области, по восемь — в Ставропольском крае и Саратовской области, девять — в Воронежской области. В Белгородской области нейтрализовали 12 целей, в Брянской области — 13, в Крыму — 15, в Краснодарском крае — 29. Кроме того, над акваторией Азовского моря перехватили два летательных аппарата.

Ранее в Абхазии системы ПВО привели в состояние боевой готовности из-за угрозы атаки БПЛА на районы у границы РФ.