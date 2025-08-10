На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии экстренно сел британский истребитель

NHK: британский F-35B экстренно сел в Японии из-за технической неисправности
Olivier Rachon/Global Look Press

Британский стелс-истребитель F-35B совершил внеплановую посадку в аэропорту Кагосима в Японии из-за технической неисправности. Об этом сообщил телеканал NHK.

По словам корреспондентов, из-за этого взлетно-посадочная полоса была закрыта около 20 минут, что привело к задержке шести рейсов на такое же время. Пострадавших в результате инцидента нет, а на самолёте не обнаружено видимых повреждений.

Истребитель относится к ударной авианосной группе во главе с авианосцем «Принц Уэльский», который вместе с ВМС США и силами самообороны Японии участвует в совместных военных учениях.

Этой ночью самолет, который вылетел из Стамбула в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания у пилота. Портал HavaSosyalMedya уточнил, что лайнер турецкой авиакомпании AJet, выполнявший рейс VF291 из стамбульского аэропорта, вылетел в 21:09 субботы, 9 августа (время совпадает с мск). Однако самолет внезапно развернулся в небе над Румынией и вернулся в Стамбул в 23:39.

По данным источника, после приземления в Стамбуле пилота встретили медицинские специалисты, для выполнения рейса был назначен новый пилот.

Ранее на Камчатке пилоту стало плохо во время перелета и он посадил вертолет на вулкан.

