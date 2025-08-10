Вылетевший из Стамбула в Россию самолет вернулся в аэропорт вылета

Вылетевший из Стамбула в РФ самолет вернулся обратно из-за недомогания у пилота

Самолет, который вылетел из Стамбула в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания у пилота. Об этом сообщил портал HavaSosyalMedya.

«У пилотов Boeing 737 с регистрационным номером TC-JHE, выполнявшего рейс из аэропорта Сабихи Гекчен в Стамбуле в Санкт-Петербург, вскоре после взлета возникли проблемы», — говорится в публикации.

Портал уточняет, что лайнер турецкой авиакомпании AJet, выполнявший рейс VF291 из стамбульского аэропорта, вылетел в 21:09 субботы, 9 августа (время совпадает с мск). Однако самолет внезапно развернулся в небе над Румынией и вернулся в Стамбул в 23:39.

По данным источника, после приземления в Стамбуле пилота встретили медицинские специалисты, для выполнения рейса был назначен новый пилот.

7 августа пассажирский SSJ-100 рейса Москва — Пенза экстренно сел в аэропорту «Шереметьево». По словам представителя экстренных служб, причина экстренной аварийной посадки связана с срабатыванием датчика неисправности топливного фильтра. В «Шереметьево» на момент возвращения лайнера были приведены в готовность все дежурные оперативные службы.

Ранее в аэропорту Калининграда задержали и отменили более 20 рейсов.