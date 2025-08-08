На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пилоту вертолета стало плохо во время перелета на Камчатке

На Камчатке пилоту стало плохо во время перелета и он посадил вертолет на вулкан
Виталий Аньков/РИА Новости

На Камчатке у пилота вертолета произошел сердечный приступ прямо во время перелета. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, вертолет Robinson, на борту которого, предположительно, находились пассажиры, экстренно сел на вулкан на территории Кроноцкого заповедника из-за проблем у пилота с сердцем.

После посадки он сообщил о своем состоянии. Готовился вылет санитарной авиации, но за это время состояние пилота ухудшилось. Спасти его не удалось.

1 августа известный авиамоделист и конструктор Владимир Трапезников испытывал вертолет собственной сборки в Кировской области. При запуске двигателя и наборе оборотов лопасти оторвались, в результате чего одна из них пробила мужчине голову.

14 июля в Хабаровском крае пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились пять человек. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Охотск — город Магадан, при этом пилоты не вышли на связь в установленное время.

Спустя два дня пропавший на пути вертолет был обнаружен в местности, где невозможна посадка. Борт был разрушен.

Ранее на Алтае совершил жесткую посадку вертолет, пострадали два человека.

