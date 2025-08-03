В Сочи после атаки дронов начался пожар на нефтебазе

В Сочи в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе

В Сочи в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начался пожар на нефтебазе. Об этом сообщает «Лента.ру».

Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале уточнил, что загорелся резервуар с топливом. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, беспилотники атаковали федеральную территорию Сириус, произошло более 15 взрывов.

До этого аэропорт Сочи ввел временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным авиагавани, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее жители Сочи сообщили об атаки беспилотников на город.