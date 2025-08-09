На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодарском крае обломки беспилотника упали в огород местного жителя

Обломки дрона упали в огород жителя Северского района Краснодарского края
Inna Varenytsia/Reuters

В Северском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата упали в огород одного из домовладений. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба российского региона.

«В поселке Ильском фрагменты беспилотника упали в огород одного из домовладений», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате падения были повреждены автомобиль и забор. Сообщается, что пострадавших после происшествия нет.

Кроме того, по информации оперштаба, обломки также были обнаружены в районе кладбища. В настоящий момент на месте падений работают сотрудники экстренных и специальных служб.

По данным Минобороны, в ночь на 9 августа с 22:41 до 05:05 мск были уничтожены и перехвачены 97 украинских дронов. Из них 28 сбили над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской. В Орловской и Белгородской областях ликвидировали по восемь аппаратов, семь — над Азовским морем, пять — над Кубанью, два — в Ростовской области. В Крыму, Московском регионе и Липецкой области сбили по одному беспилотнику.

Ранее обломки беспилотника упали на железную дорогу в Краснодарском крае.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
