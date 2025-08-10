СМИ: европейские страны отказались от отправки войск на Украину

Страны так называемой «коалиции желающих» не планируют направлять свои войска на Украину. Вместо этого европейские державы усилят поддержку украинского военно-промышленного комплекса, сообщает The Times со ссылкой на источники.

«Учитывая нежелание стран отправлять военных на Украину, критически важно обеспечить самостоятельную боеспособность ВСУ», — заявил высокопоставленный представитель Минобороны Великобритании.

По данным издания, помощь будет включать не только поставки систем ПВО и беспилотников, но и развитие на украинских предприятиях производства дальнобойных ракет — это снизит зависимость Киева от иностранных поставок.

13 июля журналист Чей Боуз заявил, что британские военные будут уничтожены, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправит их на Украину.

10 июля министр обороны Соединенного королевства Джон Хили заявил, что Великобритания не отказывалась от инициативы по отправке войск на Украину. По его словам, такой шаг Лондон готов предпринять также в связи с необходимостью «укрепить позиции украинцев» для обороны.

