В Британии заявили, что не отказывались от идеи отправки войск на Украину

Великобритания не отказывалась от инициативы по отправке войск на Украину. Об этом в интервью Times Radio заявил министр обороны королевства Джон Хили.
«(Премьер Британии Кир Стармер – «Газета.Ru») всегда ясно давал понять, что он готов отправить войска на Украину, чтобы помочь установить прекращение огня», — подчеркнул он.
По его словам, такой шаг Лондон готов предпринять также в связи с необходимостью «укрепить позиции украинцев» для обороны.
При этом 9 июля британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Великобритания и страны Европейского союза (ЕС) отложили планы по отправке своих военных на территорию Украины.
Журналисты отметили, что теперь «коалиция желающих» сконцентрирует внимание на поддержке Украине в конфликте на истощение. По словам авторов материала, подобное решение является смягчением планов европейских стран.
Ранее в Польше высказались об отправке войск на Украину.