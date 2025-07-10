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В Британии заявили, что не отказывались от идеи отправки войск на Украину

МО Британии: Лондон не отказывался от идеи отправить войска на Украину
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Kin Cheung/AP

Великобритания не отказывалась от инициативы по отправке войск на Украину. Об этом в интервью Times Radio заявил министр обороны королевства Джон Хили.

«(Премьер Британии Кир Стармер – «Газета.Ru») всегда ясно давал понять, что он готов отправить войска на Украину, чтобы помочь установить прекращение огня», — подчеркнул он.

По его словам, такой шаг Лондон готов предпринять также в связи с необходимостью «укрепить позиции украинцев» для обороны.

При этом 9 июля британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Великобритания и страны Европейского союза (ЕС) отложили планы по отправке своих военных на территорию Украины.

Журналисты отметили, что теперь «коалиция желающих» сконцентрирует внимание на поддержке Украине в конфликте на истощение. По словам авторов материала, подобное решение является смягчением планов европейских стран.

Ранее в Польше высказались об отправке войск на Украину.

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