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Зарплаты иностранных наемников на Украине сравнили с доходом мобилизованных бойцов ВСУ

ТАСС: зарплата иностранного наемника сопоставима с окладом бойца ВСУ
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минимальная зарплата иностранных наемников на Украине сопоставима с доходом мобилизованных бойцов ВСУ, но при этом они, как правило, не участвуют в штурмовых действиях. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых структур.

По их данным, наемники получают от 2 до 5 тысяч долларов в месяц в зависимости от должности и графика. При этом украинские мобилизованные нередко задействованы в боях с высоким риском для жизни, тогда как иностранцы чаще выполняют охранные функции в тылу.

Собеседник агентства отметил, что на линии боевого соприкосновения таких наемников встретить трудно, хотя их перебрасывают в районы, где украинские войска не могут сдержать российское наступление. В частности, в Херсонской области они, по его словам, сосредоточены на правом берегу Днепра, а в Запорожье могут удерживать отдельные участки обороны.

В силовых структурах также уточнили, что на юге Украины действуют в основном наемники из стран Латинской и Центральной Америки, включая Колумбию, Сальвадор, Никарагуа и Венесуэлу. Большинство из них не имеет реального боевого опыта, ограничиваясь участием в уличных перестрелках. Из-за языкового барьера и необходимости переводчиков их редко отправляют на передовую, используя преимущественно в патрульных и охранных целях.

Ранее вблизи границы с Россией заметили бразильцев и колумбийцев в рядах ВСУ.

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