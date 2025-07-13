Боуз: русские уничтожат британскую армию, если Стармер отправит ее на Украину

Британские военные будут уничтожены, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправит их на Украину, считает журналист Чей Боуз. Свое мнение он высказал в соцсети Х.

«Русские уничтожат британскую армию, и это при условии, что Стармеру удастся найти кого-нибудь достаточно глупого, чтобы подписаться на билет в один конец к могильщику», — написал он.

10 июля министр обороны Соединенного королевства Джон Хили заявил, что Великобритания не отказывалась от инициативы по отправке войск на Украину. По его словам, такой шаг Лондон готов предпринять также в связи с необходимостью «укрепить позиции украинцев» для обороны.

При этом 9 июля британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Великобритания и страны Европейского союза отложили планы по отправке своих военных на территорию Украины. Журналисты отметили, что теперь «коалиция желающих» сконцентрирует внимание на поддержке Украине в конфликте на истощение. По словам авторов материала, подобное решение является смягчением планов европейских стран.

В середине июня Стармер заявил, что Великобритания не станет отправлять свои войска на Украину после окончания конфликта, если США не окажут поддержку подобного контингента со своей стороны.

Ранее Лавров обвинил в Британию в помощи Украине с терактами против России.