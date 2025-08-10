На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что ВСУ не за что воевать с Россией

Экс-премьер Украины Азаров: солдаты ВСУ воюют за родину, которой уже давно нет
true
true
true
close
Александр Натрускин/РИА Новости

Военнослужащие ВСУ должны осознать бессмысленность продолжения боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«За что сейчас воюет украинский солдат? Что он защищает? Говорят, родину. Какую родину? Ее уже давно нет», — написал он.

Азаров подчеркнул, что страна утратила суверенитет над ресурсами, указав, что недра переданы иностранным компаниям, а промышленность и сельское хозяйство проданы.

«Что ты защищаешь? Зеленского? Неужели он так дорог, чтобы за него сотни тысяч людей жертвовали жизнями?» — добавил экс-премьер.

26 июля Николай Азаров заявил, что страны НАТО собираются напасть на Россию к 2030 году. По его мнению, нападение РФ на страны альянса, к которому активно призывают готовиться на Западе, противоречит логике. В действительности, подчеркнул он, все наоборот.

До этого бывший премьер-министр Украины заявил, что сегодня украинцы фактически балансируют на грани выживания, однако власти страны умышленно скрывают реальное положение дел.

Ранее в Финляндии дали совет Трампу на тему взаимодействия с Зеленским.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами