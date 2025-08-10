Экс-премьер Украины Азаров: солдаты ВСУ воюют за родину, которой уже давно нет

Военнослужащие ВСУ должны осознать бессмысленность продолжения боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«За что сейчас воюет украинский солдат? Что он защищает? Говорят, родину. Какую родину? Ее уже давно нет», — написал он.

Азаров подчеркнул, что страна утратила суверенитет над ресурсами, указав, что недра переданы иностранным компаниям, а промышленность и сельское хозяйство проданы.

«Что ты защищаешь? Зеленского? Неужели он так дорог, чтобы за него сотни тысяч людей жертвовали жизнями?» — добавил экс-премьер.

26 июля Николай Азаров заявил, что страны НАТО собираются напасть на Россию к 2030 году. По его мнению, нападение РФ на страны альянса, к которому активно призывают готовиться на Западе, противоречит логике. В действительности, подчеркнул он, все наоборот.

До этого бывший премьер-министр Украины заявил, что сегодня украинцы фактически балансируют на грани выживания, однако власти страны умышленно скрывают реальное положение дел.

