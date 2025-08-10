На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Марочко: ВС России заняли новые рубежи в Среднем и продвинулись у Зеленой Долины
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России заняли новые рубежи в населенном пункте Среднее. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Также есть небольшое продвижение с направления Зеленой Долины», — сказал эксперт.

7 августа Марочко заявил, что российские военнослужащие, продвигаясь с направления Зеленой Долины, вышли вплотную к населенному пункту Шандриголово и начали боевые действия по взятию его под контроль. По словам эксперта, за сутки бойцы ВС РФ продвинулись на 300 метров севернее Шандриголово вдоль реки Нитриус.

5 августа военный эксперт сообщил, что российские войска, продвигаясь западнее Часова Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север, могут перерезать логистику, и тогда украинские военнослужащие «окажутся в огромнейшем котле». Марочко отметил, что засевшие в Константиновке силы Вооруженных сил Украины, скорее всего, готовятся к длительной обороне города.

Ранее российские военные ударили по военкомату ВСУ в ДНР.

СВО: последние новости
