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Военный эксперт заявил о грозящем ВСУ «огромнейшем котле» после отступления из Часова Яра

Марочко: после выхода из Часова Яра ВСУ могут оказаться в огромнейшем котле
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Закрепившаяся в Константиновке после отступления из Часова Яра украинская армия может попасть в «огромнейший котел». Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Анатолий Марочко.

Он отметил, что засевшие в Константиновке в Донецкой народной республике солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), скорее всего, готовятся к длительной обороне города. Однако это может сыграть с ВСУ злую шутку, так как российские войска, продвигаясь западнее Часова Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север, могут перерезать логистику, и противник окажется в огромнейшем котле.

5 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что взятие российскими войсками города Часов Яр может привести к полному обрушению обороны украинской армии на рубеже от Константиновки до Северска.

31 июля министерство обороны РФ сообщило, что российские силы штурмом взяли Часов Яр, уничтожив в ходе боев самую крупную группировку ВСУ за всю историю военной операции.

Ранее российские военные вплотную подошли к Константиновке.

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