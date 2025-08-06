Российские военные ударили по военкомату ВСУ в ДНР

Российские войска поразили территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дружковке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны Российской Федерации.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска, продвигаясь западнее Часова Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север, могут перерезать логистику, и тогда военнослужащие ВСУ «окажутся в огромнейшем котле». Он отметил, что засевшие в Константиновке в Донецкой народной республике украинские силы, скорее всего, готовятся к длительной обороне города. Однако, по мнению аналитика, это может «сыграть с ВСУ злую шутку».

31 июля министерство обороны РФ сообщило, что российские силы штурмом взяли Часов Яр, уничтожив в ходе боев самую крупную группировку ВСУ за всю историю военной операции.

Ранее советник главы ДНР заявил, что взятие Часова Яра может привести к полному обрушению обороны ВСУ.