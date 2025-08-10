Члены наркокартелей могли обучаться на Украине на фоне усиления борьбы с США

Члены латиноамериканских наркокартелей проходили военную подготовку на Украине параллельно с усилением борьбы США против этих группировок. Об этом говорится в материале РИА Новости.

Отмечается, что переданным Центром разведки Мексики, выходцы из мексиканских и колумбийских криминальных структур обучались управлению FPV-дронами в рамках Международного легиона обороны Украины. Украинские власти подтвердили факт обучения, пообещав провести расследование.

Среди обучавшихся фигурирует гражданин Эквадора с позывным «Орел-7» — бывший оперативник мексиканского спецназа GAFE, предположительно связанный с картелем «Лос-Сетас». По информации источников, он и другие участники (включая троих экс-боевиков колумбийской FARC) после подготовки вернулись в преступные организации.

Это происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости «объявить войну картелям». Администрация США уже признала восемь латиноамериканских группировок террористическими организациями. В Мексике развернута активность ЦРУ: американские спецслужбы с помощью БПЛА отслеживают перевозку наркотиков, хотя силовые операции пока не согласованы.

Как сообщало мексиканское издание El Universal, через посольство Украины в Мехико завербовались 18 бывших полицейских страны. Посольство России ранее заявляло о системной вербовке Киевом наемников в регионе, что нарушает Венскую конвенцию.

Итальянское издание L'Antidiplomatico предупреждает: полученные технологии могут быть использованы против американской территории. CNN со ссылкой на источники в ЦРУ отмечает изучение возможности применения «летальной силы» против картелей.

5 августа издание Military Watch Magazine писало, что представители наркокартелей из Центральной и Южной Америки проходят обучение управлению беспилотниками в подразделениях ВСУ. Отмечается, что полученные навыки могут быть использованы в криминальной деятельности после возвращения на родину.

Ранее мексиканские наемники заявили о больших потерях ВСУ.