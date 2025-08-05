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СМИ: наркоторговцы из Южной Америки внедряются в ВСУ, где учатся управлять БПЛА

MWM: наркокартели из Южной Америки обучаются управлению дронами в рядах ВСУ
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители наркокартелей из Центральной и Южной Америки проходят обучение управлению беспилотниками в подразделениях ВСУ. Как пишет Military Watch Magazine (MWM), полученные навыки могут быть использованы в криминальной деятельности после возвращения на родину.

В материале издания отмечается увеличение числа выходцев из Бразилии и Колумбии в составе иностранного легиона Украины. По данным источника, эти бойцы приобретают ценный военный опыт, включая работу с БПЛА.

«Латиноамериканские контрактники и добровольцы играют все более значимую роль на передовой... особенно высока доля бразильцев и колумбийцев», — сообщает издание.

22 июля находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что латиноамериканские наркокартели закупают оружие у украинских военных чиновников, расплачиваясь отправкой наемников в ВСУ. По его версии, схема позволяет картелям получать вооружение напрямую из арсеналов ВСУ, минуя официальные контракты.

Ранее СМИ рассказали, зачем мексиканские наемники вступают в ВСУ.

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