Мексиканские наемники заявили о больших потерях ВСУ

Мексиканские наёмники заявили о больших потерях в бригаде ВСУ «Хартия»
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подразделение мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющее на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявило, что украинская бригада «Хартия» несет большие потери. Об этом сообщает РИА Новости.

«Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить», — говорится в заявлении Miquiztli Force.

В июле сообщалось, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников.

До этого была раскрыта причина интереса мексиканских наемников к службе в Вооруженных силах Украины. Как стало известно изданию Intelligence Online, некоторые мексиканцы отправляются в зону боевых действий на Украине, чтобы получить знания по управлению беспилотниками, а затем продать их криминальным группировкам, в частности наркокартелями. Уточняется, что обладателями этих знаний становятся те, кто больше заплатит наемникам.

Ранее сообщалось, что в Колумбии готовят закон, запрещающий гражданам вступать в ряды ВСУ.

