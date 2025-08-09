Почти три десятка БПЛА атаковали регионы России

Минобороны: за 3,5 часа над регионами России сбили 27 беспилотников

За 3,5 часа над регионами РФ ликвидировали 27 дронов. Об этом сообщает в Telegram-канале российское Минобороны.

В посте уточняется, что БПЛА самолетного типа атаковали Россию в период с 12:00 до 15:30. Дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили 11 дронов над Брянской областью, семь — над Калужской, пять — над Московским регионом и по два — над территорией Краснодарского края и Рязанской области.

На этом фоне в аэропортах Владикавказа (Беслан), Калуги (Грабцево) и столичном Домодедово для обеспечения безопасности полетов вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.