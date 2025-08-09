На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МЧС предупредило о риске атаки дронов в трех городах Татарстана

МЧС: в Татарстане объявлена угроза БПЛА в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге
Inna Varenytsia/Reuters

В Татарстане в городах Альметьевск, Нижнекамск и Елабуга объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в МЧС России.

Опасность начала действовать с 10:06 по московскому времени.

В ведомстве призвали жителей этих городов принять меры безопасности, спуститься в укрытия и сохранять бдительность.

Утром 9 августа силы противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотник над различными регионами страны. А за минувшую ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников на территории страны. По информации ведомства, 28 дронов были сбиты над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской.

Накануне Минобороны РФ заявило, что системы ПВО за прошедшую неделю сбили 1508 украинских дронов. За аналогичный промежуток времени были ликвидированы восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, девять управляемых авиационных бомб и столько же реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали подростки.

Атаки БПЛА на Россию
