Минобороны заявило об уничтожении более 40 дронов ВСУ за несколько часов

Дежурные средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Столько дронов сбили в период с 8:00 до 12:00 мск. Ведомство уточнило, что восемь из них были сбиты над Краснодарским краем, семь — над Тульской областью, пять — над Калужской, по четыре — над Брянской, Курской и Орловской областями. Три дрона были уничтожены над Московским регионом, включая два, направлявшихся к Москве, а также по три — над Крымом и Татарстаном. Еще два беспилотника ликвидировали над акваторией Азовского моря и один — над Адыгеей.

Кроме того, с 05:10 до 08:00 мск того же дня силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник в различных регионах России.

По данным Минобороны, в ночь на 9 августа с 22:41 до 05:05 мск были уничтожены и перехвачены 97 украинских дронов. Из них 28 сбили над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской, 10 — над Тульской. В Орловской и Белгородской областях ликвидировали по восемь аппаратов, семь — над Азовским морем, пять — над Кубанью, два — в Ростовской области. В Крыму, Московском регионе и Липецкой области сбили по одному беспилотнику.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали подростки.