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Несколько подростков пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Гладков: четыре подростка пострадали из-за атаки дрона ВСУ в поселке Октябрьский
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Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский беспилотник упал и взорвался рядом с коммерческим объектом в поселке Октябрьский Белгородского района, в результате чего пострадали четыре подростка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, баротравмы получили 17-летний парень и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет. Им была оказана медпомощь на месте, от госпитализации они отказались. Родителей пострадавших проинформировали об инциденте.

Сегодня в районе села Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области автомобиль подвергся атаке украинского FPV-дрона. пострадали трое мирных жителей. По словам губернатора, всех раненых доставили в местную амбулаторию на попутном транспорте.

5 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в населенном пункте Уразово Валуйского округа Белгородской области памятник, установленный в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Гладков отметил, что атака произошла в День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.

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