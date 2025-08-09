Минобороны: средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-27 и 457 дронов

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский самолет-истребитель Су-27 и 457 беспилотных летательных аппаратов противника в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Кроме того, российские военные уничтожили две управляемые авиационные бомбы, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что истребитель Су-27 воздушных сил Украины был сбит на Запорожском участке линии боевого соприкосновения. По его словам, судьба летчика неизвестна.

Также Минобороны сообщило, что комплексы С-300В уничтожают истребители F-16 и самолеты Су-24 ВСУ. Данный зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны способен наносить удары по целям в пределах 400 километров.

