На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные сбили украинский самолет Су-27

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-27 и 457 дронов
true
true
true
close
Alexander Ermochenko/AP

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский самолет-истребитель Су-27 и 457 беспилотных летательных аппаратов противника в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Кроме того, российские военные уничтожили две управляемые авиационные бомбы, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что истребитель Су-27 воздушных сил Украины был сбит на Запорожском участке линии боевого соприкосновения. По его словам, судьба летчика неизвестна.

Также Минобороны сообщило, что комплексы С-300В уничтожают истребители F-16 и самолеты Су-24 ВСУ. Данный зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны способен наносить удары по целям в пределах 400 километров.

Ранее стало известно, сколько истребителей F-16 осталось у Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами