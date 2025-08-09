На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные атаковали объекты ВСУ с беспилотниками и базы наемников

Минобороны РФ заявило об ударах по 142 объектам ВСУ и наемников за сутки
Сергей Бобылев/РИА Новости

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ нанесли удары по украинским местам хранения и запуска беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Ведомство добавило, что также были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Ведомство также передавало, что бойцы группировки войск «Центр» уничтожили свыше 400 украинских военнослужащих за минувшие сутки.

В тот же день в оборонном ведомстве рассказали, что Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине. По данным МО РФ, при выполнении боевых задач военнослужащие использовали высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В результате были уничтожены склады беспилотников большой дальности, территориальный центр комплектования и другие объекты.

Ранее военный эксперт заявил о начале боев в Шандриголово.

