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Стало известно, сколько истребителей F-16 осталось у Украины

Аналитик Живов: у ВСУ осталось порядка дюжины истребителей F-16
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли два или три истребителя F-16, и на сегодняшний день обладают примерно дюжиной самолетов. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт Алексей Живов.

Он указал, что на Украине достаточно пилотов, способных управлять F-16, поскольку их успели подготовить за время конфликта в США.

«Сейчас на Украине несколько десятков специалистов. Истребителей — порядка дюжины. Это неточный подсчет, потому что каждый раз цифры поставок назывались разные, кроме того, два или три самолета они уже потеряли в результате боев. Ну, до дюжины, я думаю, не больше», — сказал Живов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в Воздушных силах Украины заявили, что во время ночных ударов ВС РФ был уничтожен истребитель F-16 американского производства. Пилот воздушного судна не выжил.

«Летчик применил все имевшееся на борту вооружение и сбил семь воздушных целей. При сбивании последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту», — сообщили в ВС Украины.

Ранее Зеленский рассказал о сотне ракет, выпущенных по Украине.

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