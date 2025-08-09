На Запорожье российские ПВО сбили украинский истребитель

Истребитель Су-27 воздушных сил Украины сбит на запорожском участке линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, истребитель ВСУ перехватила российская система ПВО. Рогов отметил, что судьба летчика пока неизвестна.

До этого Минобороны сообщило, что комплексы С-300В уничтожают истребители F-16 и самолеты Су-24 ВСУ. Данный зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны способен наносить удары по целям в пределах 400 километров. Среди пораженных им целей в Минобороны РФ называют также реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и баллистические ракеты ATACMS.

В мае расчет российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 27 мая сбил украинский истребитель МиГ-29, пилот которого вел себя особо дерзко и вызывающе. Командир расчета Антон Осипов сообщил, что наглое поведение все же подвело украинского аса — экипаж «Бука» не оставил ему шансов, уничтожив истребитель.

