В Минобороны РФ рассказали о групповых ударах по объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, при выполнении боевых задач военнослужащие использовали высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), территориальный центр комплектования, пункты управления, а также склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — говорится в заявлении.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре одного из украинских военных аэродромов и цеху производства безэкипажных катеров. Также целями стали пункты временной дислокации военных ВСУ и иностранных наемников.

В пресс-службе Минобороны рассказали, что в период со 2 по 8 августа российские системы противовоздушной обороны сбили 1508 БПЛА и восемь ракет Storm Shadow. Еще были уничтожены девять реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS и столько же управляемых авиационных бомб.

Ранее военные комиссариаты в Днепропетровской области подверглись атакам БПЛА с украинскими надписями.