Военный эксперт рассказал о начале боев в Шандриголово

Марочко: ВС РФ начали бои в Шандриголово в ДНР и продвинулись в его окрестностях

Маневренные группы российских войск начали бои в Шандриголово Донецкой народной республики (ДНР), а также продвинулись севернее населенного пункта. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за район населенного пункта Шандриголово, то здесь следует сразу отметить, что у нас есть успехи севернее данного населенного пункта. <…> Наши войска уже занимаются освобождением данного населенного пункта, потому что маневренные группы уже заходят на территории Шандриголово», — уточнил он.

До этого Марочко сообщил, что военные РФ взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную под Волчанском в Харьковской области. По его словам, в настоящее время российские военнослужащие занимаются уничтожением живой силы ВСУ и зачисткой лесистой местности.

5 августа военный эксперт рассказал, что засевшие в Константиновке в ДНР украинские солдаты, скорее всего, готовятся к длительной обороне города. Однако, по мнению аналитика, это может «сыграть с ВСУ злую шутку», так как войска России, продвигаясь западнее Часова Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север, могут перерезать логистику, и противник «окажется в огромнейшем котле».

Ранее стало известно о попытках ВСУ контратаковать на окраинах Часова Яра.