На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал о начале боев в Шандриголово

Марочко: ВС РФ начали бои в Шандриголово в ДНР и продвинулись в его окрестностях
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Маневренные группы российских войск начали бои в Шандриголово Донецкой народной республики (ДНР), а также продвинулись севернее населенного пункта. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за район населенного пункта Шандриголово, то здесь следует сразу отметить, что у нас есть успехи севернее данного населенного пункта. <…> Наши войска уже занимаются освобождением данного населенного пункта, потому что маневренные группы уже заходят на территории Шандриголово», — уточнил он.

До этого Марочко сообщил, что военные РФ взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную под Волчанском в Харьковской области. По его словам, в настоящее время российские военнослужащие занимаются уничтожением живой силы ВСУ и зачисткой лесистой местности.

5 августа военный эксперт рассказал, что засевшие в Константиновке в ДНР украинские солдаты, скорее всего, готовятся к длительной обороне города. Однако, по мнению аналитика, это может «сыграть с ВСУ злую шутку», так как войска России, продвигаясь западнее Часова Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север, могут перерезать логистику, и противник «окажется в огромнейшем котле».

Ранее стало известно о попытках ВСУ контратаковать на окраинах Часова Яра.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами