В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий группировки «Центр»

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в зоне действий «Центра»

Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили свыше 400 украинских военнослужащих за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, включая БТР VAB и бронеавтомобиль MaxxPro, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия», — уточнил Савчук.

8 августа Минобороны заявило, что в период с 17:25 до 22:40 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Россией 66 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 16 — уничтожили над территорией Брянской области.

В этот же день в оборонном ведомстве рассказали, что Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине. По данным МО РФ, при выполнении боевых задач военнослужащие использовали высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В результате были уничтожены склады беспилотников большой дальности, территориальный центр комплектования и другие объекты.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число сбитых за неделю ракет и беспилотников ВСУ.