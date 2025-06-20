Российский боец рассказал об оружии, способном сбивать истребители F-16

Зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны (ЗРК ПВО) С-300В способны сбивать истребители F-16 и бомбардировщики Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель командира батареи с позывным «Спартак», передает ТАСС.

По его словам, данный ЗРК ПВО способен наносить удары по целям в пределах 400 километров.

«Система с легкостью может обнаруживать и уничтожать F-16, Су-24 и так далее, любые самолеты, которые поставляют Украине», — отметил солдат.

«Спартак» добавил, что среди пораженных целей были также реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS и баллистические ракеты ATACMS.

До этого расчет российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 27 мая сбил украинский истребитель МиГ-29, пилот которого вел себя особо дерзко и вызывающе. Командир расчета Антон Осипов сообщил, что наглое поведение все же подвело украинского аса — экипаж «Бука» не оставил ему шансов, уничтожив истребитель.

Позже боец расчета по имени Азамат отметил, что это был первый сбитый в его жизни самолет и операция стала незабываемым ощущением.

Ранее в воздушных силах Украины заявили о потере истребителя F-16.