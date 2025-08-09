На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ перебросили элитные отряды БПЛА под Красноармейск

Военный «Купол»: ВСУ перебросили отряды К-2 и «Птицы Мадьяра» под Красноармейск
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитные подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» и К-2 под Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом рассказал РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным «Купол».

«На Покровском направлении активизировалось БПЛА в связи с тем, что прибыли подразделений профессионально обученных украинских формирований, такие как К-2, «Птицы Мадьяра» и прочие», — отметил военнослужащий.

По словам «Купола», расчеты БПЛА украинских войск являются приоритетной целью для артиллеристов Вооруженных сил (ВС) России.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о нарушении логистики ВСУ в Красноармейске и Димитрове. По его словам, в Димитрове украинские силы находятся в такой ситуации, «когда сложно даже отступить уже, даже если есть большое желание».

3 августа Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС РФ окружили Красноармейск с трех сторон. По данным журналистов, ситуация для ВСУ на этом направлении становится критической. Украинские солдаты жалуются, что каждая поездка в город превращается в «игру в рулетку». Отмечается, что командование ВСУ не знает, как изменить ситуацию.

Ранее российские войска сформировали стену дронов в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
